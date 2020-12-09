與聖戰士爆發衝突 奈及利亞軍10人陣亡

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（法新社奈及利亞卡諾8日電） 2名要求匿名的奈及利亞安全部隊消息人士今天透露，他們昨天在奈及利亞東北部波諾州與伊斯蘭國（IS）相關聖戰士爆發衝突，有10名奈軍陣亡，另有一名奈軍遭挾持為人質。

一批奈及利亞士兵昨天襲擊「伊斯蘭國西非省」（Islamic State West Africa Province，ISWAP）位於波諾州（Borno）丹波區（Damboa）阿拉加諾村（Alagarno）的陣地，雙方爆發衝突。

消息人士告訴法新社：「我們在對戰中失去10名士兵，還有一人遭恐怖分子擄走。」消息人士說，由於部隊火力不敵對手，這名士兵在逃往安全地帶時遭到劫持。

另一名消息人士也證實死亡人數，並且指出：「這是一場激烈對戰，恐怖分子也有傷亡，但他們仍打敗我軍。」

這名人士還說，恐怖分子劫持了4輛車，包括一輛卡車和一台裝甲車。

伊斯蘭國西非省攻擊平民的次數越來越頻繁，他們殺人、在高速公路綁架人及突襲村莊搶糧。

伊斯蘭國西非省今天則表示，他們的戰士在阿拉加諾的森林擊退奈及利亞部隊的攻擊，並擊斃7名奈軍。（實習編譯：羅楚瑜/核稿：張正芊）

© 2020 AFP