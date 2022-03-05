與蒲亭關係好 歐洲極右派因烏克蘭戰事陷認同危機

（法新社柏林5日電） 俄羅斯入侵烏克蘭已使歐洲各國極右派運動陷入認同危機，他們對俄羅斯總統蒲亭的向心力難以和壓倒性支持烏克蘭的民意相互調和。

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從德國、法國到義大利，極右派組織都譴責俄羅斯發動攻擊，但也有一些同為極右派的組織支持蒲亭的立場，指責西方率先引發衝突。

曾公開對蒲亭表示欽佩的義大利極右派北方聯盟（Northern League）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）表示：「當有人發動攻擊時，顯然我們必須站在被攻擊者一邊。」

法國極右派政治人物瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也加入了譴責俄羅斯違反國際法的行列。

柏林自由大學（Free University）政治學者馮克（Hajo Funke）表示，公開譴責在烏克蘭發生的暴力事件，與其他政治黨派的立場一致，最重要的是，也和支持烏克蘭的民意一致。

但與其他黨派相似之處僅止於此。在分析戰爭的責任時，極右派政黨顯然與蒲亭同調。

德國極右派另類選擇黨（AfD）領袖韋德爾（Alice Weidel）譴責西方的「歷史性失敗」，指西方給了烏克蘭能夠加入北大西洋公約組織（NATO）的前景，而非努力使烏國成為北約與俄羅斯之間的中立緩衝國。

同樣，將參加4月法國總統選舉的另一名極右派候選人澤穆爾（Eric Zemmour）指控，儘管「蒲亭有罪，但該負責的是北約，因為北約沒有停止東擴」。澤穆爾曾於2018年表示，他希望法國也能有一個「法式蒲亭」。

德國卡塞大學（University of Kassel）學者施洛德（Wolfgang Schroeder）告訴法新社，這些極右派政黨認同俄羅斯的立場，即衝突不應只歸咎於蒲亭，西方也要負很大的責任。

另一方面，由於民意壓倒性地反對蒲亭，多年來與蒲亭建立密切關係的一些極右派人士，正設法和蒲亭保持距離。

烏克蘭戰事爆發前印發的瑪琳．雷朋競選傳單，有她在2017年訪問莫斯科時，與蒲亭的合照，她為此遭到猛烈抨擊。她宣稱，今天的蒲亭「不是那個」當年接待她的人。

自由大學的馮克說，歐洲極右派在與蒲亭相同的激進和新法西斯意識型態以及可能失去民意影響力之間，左右為難。」

© 2022 AFP