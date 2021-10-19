舒瓦伯寫紀錄滿貫炮轟太空人 紅襪美聯冠軍賽領先

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（法新社波士頓18日電） 舒瓦伯今天轟出滿貫炮，讓紅襪寫下紀錄，最終12比3獲勝，在MLB美聯冠軍賽以2比1領先。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟冠軍賽第3戰，波士頓紅襪今天在主場迎戰太空人，紅襪派出今年例行賽戰績13勝8敗、防禦率4.74的羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）迎敵，太空人則推出本季拿下8勝3敗，防禦率3.62的厄基迪（Jose Urquidy）先發。

地主紅襪此役在2局下半就大開殺戒，1出局後先靠1支安打、2個保送擠成滿壘，瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）帶有打點的安打讓他們先馳得點。紅襪在利用內野滾地球進帳第2分後，舒瓦伯（Kyle Schwarber）於連獲3個壞球之際，將厄基迪一記93英里的四縫線速球送出右外野全壘打牆，這支滿貫炮讓紅襪單局掃進6分，以6比0領先。

舒瓦伯揮出的這支滿貫炮，讓紅襪成為季後賽史上第一支能在同一個系列賽中，轟出3發滿貫全壘打的球隊。

瑞福洛（Hunter Renfroe） 3下1出局後獲保送，接着盜上二壘，並靠瓦茲蓋斯的安打跑回紅襪這場比賽第7分，此時阿洛尤（Christian Arroyo）再補上一支兩分炮，讓球隊將領先擴大到9比0。

太空人4上反撲，靠着塔克（Kyle Tucker）的3分炮縮小落後差距，但馬蒂內茲（J.D. Martinez）6下回敬一支兩分炮，讓紅襪11比3保持大幅領先。

在德佛斯（Rafael Devers）8下揮出陽春炮，太空人9上反撲無力後，紅襪以9分之差大勝，在美聯冠軍賽以2勝1負領先太空人。紅襪先發投手羅德里格斯今天投6局，有7次三振，沒有保送，被擊出5支安打，只因挨了塔克那支3分炮丟掉3分自責分，拿下這場比賽的勝投。此役吞下敗投的厄基迪，只投1.2局就被擊出一發滿貫炮在內的5支安打，丟掉6分中有5分是自責分。

美聯冠軍賽第4戰，將於明天繼續在波士頓進行，紅襪若能在主場趁勝追擊，將可率先「聽牌」。

© 2021 AFP