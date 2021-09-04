艾卡拉茲爆冷擊敗西西帕斯 闖美網男單4輪32年來最年輕

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（法新社紐約3日電） 西班牙18歲小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在5盤大戰中爆冷擊敗大會第3種子希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），成為32年來闖進美國網球公開賽男單第4輪最年輕球員。

艾卡拉茲費時4小時7分鐘，終場6比3、4比6、7比6（7/2）、0比6、7比6（7/5）擊敗今年法國公開賽亞軍西西帕斯。

艾卡拉茲是自華裔美籍名將張德培1989年以17歲之齡晉級以來，打進美網男單第4輪最年輕選手，也是自烏克蘭選手梅迪維夫（Andrei Medvedev）1992年法網晉級以來，挺進大滿貫賽男單第4輪最年輕球員。

艾卡拉茲成為自1973年啟用世界排名制度以來，在美網打贏排名前3的最年輕男子選手，也是繼加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）2017年在蒙特婁擊敗當時世界排名第2的西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）後，在ATP賽事有此表現的最年輕選手。

目前世界排名55的艾卡拉茲下一場將迎戰排名141的德國選手古威奇次克（Peter Gojowczyk）。從會外賽打進來的古威奇次克以3比6、6比3、6比1、6比4淘汰瑞士對手拉克索寧（Henri Laaksonen），搶下第4輪門票。

© 2021 AFP