艾未未感嘆香港言論自由淪喪

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（法新社香港30日電） 知名中國當代異議藝術家艾未未偷拍朝天安門廣場比中指的作品，已確定不會在香港的西九文化區M+博物館展示，他哀嘆香港言論自由的淪喪，但對於自己當年挑釁之作仍感到自豪。

艾未未曾是中國極力吹捧的對象，並曾協助設計北京奧運主場館鳥巢，但因抨擊時政特別是2008年造成8萬7000人死亡的汶川大地震而惹怒當局，2011年被關押81天，4年後流亡德國柏林。

這位享譽全球的中國最知名當代藝術家在柏林的住處受訪表示，中國式的箝制降臨香港可說是意料之中。

他說：「任何言論自由的跡象，任何意見表達自由的跡象都可能被…宣告違法或意圖顛覆政府。這是在中國大陸施行的法律，但現在香港也實施，毫無疑問。」

談到這幅近來引發軒然大波的藝術創作，艾未未回憶，那是在1995年拍攝，開啟了一系列現今名為「透視研究：天安門」（Study of Perspective: Tian'anmen ）的黑白照。

對於自己的創作又招來中國當局關注，他欣然接受說：「我無法抗拒這種驕傲的感受。」

不僅中國當局盯得緊，M+博物館打算怎麼辦，香港藝文界也在睜大眼睛看。這座佔地達6萬平方公尺的展覽場地，預計今年稍晚開幕，號稱收藏了可說是當今世上最精華的當代中國藝術品。

M+博物館的線上目錄列有艾未未249幅作品，另外也收藏了美籍華裔攝影師劉香成拍攝1989年北京鎮壓天安門民運的照片。

但依據新頒布的香港國安法與當前香港政治氛圍，屆時M+博物館是否會展出較受爭議作品，各方存疑。

親北京當局的香港政界人士已指控館方違反新國安法，以及藉由收藏品「散布對國家的仇恨」。他們特別點名艾未未對天安門比中指的照片。

其實足跡遍及世界各地的艾未未不只在天安門廣場留下比中指的影像紀實，而是已在超過100個地點這麼做，包括美國白宮、德國的國會大廈（Reichstag）還有俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）等。象徵政治權力的建物與文化重要地標，都是他比中指的創作對象。

他說，中國當局對於他在天安門比中指如此勃然大怒，這就是關鍵所在，「個人的小小手勢就能演變為國家大事，並且真能撼動獨裁政權的根基」。

對於近年來西方國家的博物館，像是法國龐畢度中心（Centre Pompidou）與英國倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）相繼和中國敲定協議，艾未未抨擊說：「許多文化機構蜂擁至中國，但他們在意藝術所蘊含的最重要意義就是表達自由嗎？」

他說：「目睹像是M+這樣專業的博物館承受難以想像的壓力，而這些壓力來自於他們想要取悅的同一個政府，他們還是默不吭聲嗎？他們敢比中指嗎？」

© 2021 AFP