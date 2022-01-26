艾爾頓強打追加劑仍確診 告別巡演達拉斯站順延

（法新社紐約25日電） 正在進行告別巡迴演場會的流行音樂界超級巨星艾爾頓強，雖打了兩劑疫苗，還接種了追加劑，但仍不幸染疫，他在今天宣布告別巡演中兩場達拉斯站的演出將要順延。

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74歲的英國音樂人艾爾頓強（Elton John）在社群媒體發布聲明說：「演出有變動總是令人十分失望，我對所有因此覺得不便的人感到萬分抱歉，但我想這麼做，來維護我自己和團隊的安全。」 「不幸中的大幸是，我已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及追加劑，而我的癥狀非常輕微。」 那兩場延期的演唱會，是艾爾頓強「永別黃磚路」（Farewell Yellow Brick Road）巡演中的其中兩場，原訂1月25日、26日在美國航空中心（American Airlines Center）舉行，但艾爾頓強和美國航空中心表示，演唱會將改期，粉絲應保留入場門票。

艾爾頓強表示，他預期自己的身體能恢復元氣，1月29日能在阿肯色州小岩城（Little Rock）站登台演出。

這次的巡演預料將是艾爾頓強的最後一次，但與其他表演藝術活動一樣，演唱會也因為遇到疫情蔓延的情況，而被迫要取消或延期。 艾爾頓強這位流行音樂界的傳奇人物最近接受臀部手術，因此將幾場演出的日期順延。 去年，艾爾頓強發行新專輯「封城樂章」（The Lockdown Sessions），所有歌曲是在謹守嚴格的防疫限制下錄製完成的。

© 2022 AFP