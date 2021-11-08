艾美懷絲個人遺物拍賣 總進帳為預期2倍

（法新社洛杉磯7日電） 英國已故女歌手艾美懷絲（Amy Winehouse）大批個人生前物品在美國加州拍賣會上出售，昨天和今天2天下來共進帳400萬美元（約新台幣1億1252萬元），金額是原先預期的2倍。

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朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）的諾蘭（Martin Nolan）在拍賣展開前表示：「當然有來自全球的歌迷、博物館和收藏家會想要擁有一些這些物品、呵護它們，將它們放在博物館展示，讓她的事跡和回憶保持鮮活，同時替基金會募得一些款項。」

艾美懷絲2011年以這件黑底綠竹圖樣的緊身繞頸洋裝登上塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）的演唱會舞台，一個月後，她便因急性酒精中毒香消玉殞，得年27歲。

艾美懷絲的雙親密契（Mitch）和珍妮絲（Janis）拍賣800件艾美懷絲生前個人物品，包括胸罩、DVD、書籍和化妝品等，艾美懷絲2011年在最後一場演唱會上所穿的洋裝是拍賣會上一大亮點，今天以24萬3200美元（約新台幣684萬元）金額落槌。

這場拍賣會的另一大亮點，是艾美懷絲在2007年全英音樂獎用過的義大利精品品牌Moschino訂製心形手提包，這隻提包以20萬4800美元（約新台幣576萬元）成交。

艾美懷絲在表演期間穿過的其他服裝，落槌價格大多介於1萬2500美元至15萬美元間。

朱力安拍賣公司整理出400多頁的拍賣型錄，讓人一覽這位歌手的影響力和歌唱生涯，以及讓她成為時尚偶像的獨特復古風格。

拍賣收益將流向艾美懷絲基金會，這個基金會專門協助對抗成癮問題的弱勢青年。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

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