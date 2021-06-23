艾頓讀秒階段驚天一灌 太陽擊沉快艇西區決賽2連勝

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（法新社鳳凰城22日電） NBA太陽今天靠艾頓終場前0.9秒的第一時間空中接力灌籃，加上布克浴血奮戰攻下20分，最終104比103氣走快艇，在西區冠軍賽拿下2連勝。

美國職籃NBA西區第2種子鳳凰城太陽和第4種子洛杉磯快艇，今天在西區冠軍賽第2戰纏鬥到最後一刻，才戲劇性的分出勝負。太陽今天再於主場贏球，拿下2連勝後，目前在7戰4勝制的系列賽以2比0領先。

今天這場比賽，地主太陽一路微幅領先，但終場前不到1分鐘，喬治（Paul George）先是兩罰俱中，接着跳投得手，讓快艇逆轉戰局，太陽雖靠布克（Devin Booker）跳投要回領先，但喬治終場前22.2秒的跳投得手，讓快艇再以1分領先。

眼看就要成為球隊逆轉英雄的喬治，終場前8.2秒卻突然軟手，兩次罰球全部落空，留給太陽一線生機。

終場前0.9秒，落後1分的太陽握有球權，發球的克勞德（Jae Crowder）把球直接高吊籃下，艾頓（DeAndre Ayton）穿過對方4名防守球員殺進禁區後，第一時間把球灌進籃框，最終太陽就以1分之差驚險獲勝。

太陽今天一路領先，但打得並不輕鬆，因為系列賽首戰29投15中，轟下全場最高40分的布克遭快艇嚴防，此役雖仍有20分進帳，但整場比賽16投5中，整體投籃命中率並不理想，加上全隊三分球命中率僅2成31，兩項因素都是太陽差點在主場翻船的關鍵。

太陽的潘恩（Cameron Payne）今天扮演奇兵，轟下全場最高29分，加上灌進致勝一球的艾頓有24分、14 籃板的雙十成績，布克獲得20分，替補的沙瑞奇（Dario Saric）、強森（Cameron Johnson）各有11分進帳。

喬治此役攻下快艇最高26分，傑克森（Reggie Jackson）斬獲19分，祖巴奇（Ivica Zubac）有14分、11籃板的雙十成績，替補的肯納德（Luke Kennard）則是收下10分。

© 2021 AFP