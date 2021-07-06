芝加哥國慶周末槍枝暴力頻傳 88人遭槍擊14死

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社芝加哥5日電） 美國各地以遊行、烤肉和煙火來慶祝國慶日，但在槍枝暴力猖獗的芝加哥，國慶周末卻有88人遭到槍擊，其中14人身亡。

儘管媒體和警方對芝加哥的槍枝暴力問題關注增加，上周末仍發生這些暴力事件。這個全美第3大城今年看來即將超越2020年紀錄到的774起謀殺案，這一年是芝加哥過去20年來，死亡人數次高的一年，甚至超越紐約和洛杉磯的總和。

節慶周末在芝加哥通常特別緻命，因此芝加哥市議會成員採取了前所未見的動作，於2日質詢芝加哥警察局長布朗（David Brown）長達6小時，逼問警方的因應策略為何。

儘管有了這項會議，芝加哥國慶周末遭槍擊人數仍比前一個周末的78人，多了10人。前一個周末遭槍擊的人中，有10人身亡。

芝加哥去年國慶4天連假中有87人遭槍擊，其中17人身亡，遭槍擊人數比今年少，但去年國慶連假比今年多一天，因此今年的連假槍枝暴力問題更為嚴重。

根據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），國慶周末美國各地超過400人遭槍擊，至少150人身亡。

芝加哥上周末發生的槍擊事件至少有5名兒童中彈，兩名警官昨天在芝加哥西城（West Side）試圖疏散群眾時也遭到槍擊，幸未造成生命危險。

布朗今天在醫院外說明國慶周末槍擊事件的最新消息，其中包括一名5歲女童，以及不同起事件的4名兒童遭到槍擊。

「一如我們過去看到太多次，鎖定的對象是他人，卻是意想不到的目標被擊中，而這次是一個無辜的小孩。」

對於槍枝暴力再也忍無可忍，芝加哥暴力最猖獗的社區之一奧斯汀（Austin），當地許多母親和老祖母，於國慶日周末在一個廢棄銀行的停車場，夜宿帳篷展開絕食抗議。

這些女性年齡從21歲至71歲不等，其中67歲的達森（Rosetta Dotson）在過去幾年發生的槍枝暴力事件中失去她3名侄兒；57歲的吉達（Jackie Guider），她的愛子2016年在芝加哥的大街上，遭搶匪開槍射中頭部斃命。

© 2021 AFP