芝加哥市長：安全無虞 公立學校2月起全面複課

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（法新社華盛頓31日電） 美國芝加哥市長萊特夫特說，芝加哥公立學校「安全無虞」，2月1日起將全面複課，但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，教師工會呼籲他們繼續從事遠端教學。

萊特夫特（Lori Lightfoot）召開記者會時說：「我們期望所有未取得特殊協議的教師明天返回學校授課。」

她說，「對於那些沒有回來報到的人，我雖不願這麼做，但我們將不得不採取行動」，她沒有提出進一步細節。

萊特夫特說，與高風險家庭成員同住者可以取得特殊協議，她也堅稱「我們的校園安全無虞」。

官員表示，芝加哥所在的伊利諾州今天新增2428例確診、40人病故。

芝加哥公立學校共計有35萬5000名學生，為全美第3大學區，僅次於紐約和洛杉磯。

芝加哥公立學校體系（Chicago Public Schools）與這座城市的主要教師工會政策相左，工會對成員表示，鑒於疫情大流行期間的安全隱患，他們應該繼續從事遠端教學。

萊特夫特說，面對面學習的模式符合美國疾病管制暨預防中心（CDC）、芝加哥衛生當局和伊利諾州的指引。

相關計畫也獲得美國政府首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）等衛生專家支持。

© 2021 AFP