芬蘭國會將辯論是否入北約

（法新社赫爾辛基19日電） 俄羅斯入侵烏克蘭讓芬蘭政界和民間對加入北大西洋公約組織（NATO）支持度大增，芬蘭國會今天將開始辯論是否尋求北約會籍。

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儘管俄羅斯警告，若芬蘭與其鄰國瑞典加入北約這個軍事同盟，俄國就會在波羅的海部署核武，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）仍表示，將儘快針對是否加入歐盟做出決定。

馬林上周說：「我想會很快，不出幾個星期，不用花好幾個月。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，瑞典也在討論是否遞交北約入會申請。

芬蘭國會200名議員上周收到政府委託製作的「白皮書」，評估申請北約會籍與其他安全選項的影響，例如增加雙邊防禦協議等。

這份報告未提建議，僅強調芬蘭現在雖是北約夥伴，但若不加入會員，就不會享有安全保障。

報告說，芬蘭加入北約，防衛的「嚇阻效果」會「顯着增加」；但報告也說，加入北約將讓芬蘭擔負協助其他北約國家的義務。

芬蘭20多年來支持加入北約的比率維持在2成到3成左右，但最近受到俄烏戰爭影響，民調顯示支持度暴增到6成以上。

芬蘭媒體搜集的公開發言顯示，芬蘭200位議員現在有一半支持加入北約，僅約12人反對。其他人則表示，會在詳細討論後表態。

芬蘭政府希望在未來幾周建立國會共識，議員將聽取多位安全專家的意見。

© 2022 AFP