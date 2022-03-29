芬蘭安全情報局：考慮是否要加入北約 慎防俄國干預及混合攻擊

（法新社赫爾辛基29日電） 芬蘭安全情報局今天表示，在考慮是否要加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟之際，芬蘭必須做好準備慎防俄羅斯的干預和混合式攻擊。

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北歐國家芬蘭與俄國有長達1340公里的共同邊界，自第二次世界大戰結束以來一直維持軍事不結盟的路線，以避免激怒東方鄰國俄羅斯。

但俄國2月24日入侵烏克蘭，讓芬蘭國內對於加入以美國為首北約組織一事的支持聲浪高漲。

芬蘭安全情報局（Supo）局長佩爾塔里（Antti Pelttari）表示：「整個芬蘭社會，必須對俄國企圖影響芬蘭在北約問題的決策有所警惕。」

芬蘭安全情報局今天發布最新版的恐怖主義威脅報告，強調了「俄國廣泛干預和非法監控」的危險，但將分為4級的國家恐怖威脅維持在2級，也就是「升高的威脅」（elevated）。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在這個周末表示，試圖加入北約可能會引發俄國採取魯莽的回應，包括侵犯空域或領土。

芬蘭安全情報局警告，芬蘭企業需對網路攻擊破壞電力供應或其他重要基礎設施的威脅「時常保持警惕」。

© 2022 AFP