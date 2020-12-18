芬蘭桑拿浴文化 列入世界無形文化遺產

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社赫爾辛基17日電） 芬蘭人愛在熱氣騰騰的桑拿房裡放鬆，這個桑拿文化今天正式納入了聯合國教科文組織（UNESCO）的世界無形文化遺產名單中。

芬蘭約有550萬人口，估計約有300萬間桑拿房，桑拿浴是芬蘭的傳統習俗，可以追溯至幾百年前。對芬蘭人來說，常常獨自一人或與他人一起在桑拿房中靜靜冥想，是非常神聖的例行活動，固定上教堂反而很少見。

UNESCO表示：「桑拿文化是芬蘭多數人生活中不可或缺的一部分。桑拿文化不只是純粹洗澡而已，在一回桑拿浴中，人們可以洗滌身心靈，並獲得內心的平靜。」

在芬蘭人家中、公寓樓房、游泳池等地方，桑拿房無所不在，人們在攝氏85度的蒸氣中通常會赤身裸體。

多年來，芬蘭領導人也常常邀請各國領導人和外國貴賓邊享受桑拿浴，邊商談政治要事；冷戰時期的芬蘭總統吉科寧（Urho Kekkonen）還利用「桑拿外交」奠定與鄰國蘇聯之間關係的基石。

有「千湖之國」之稱的芬蘭，冬天時人們會將結冰的湖面鑿洞，蒸完桑拿後接着在冰冷的湖中游泳，熱衷於桑拿的人堅稱這樣可以增進身心健康。

傳統上，桑拿房也是生命開始與結束的地方，1940年代以前，鄉村地區的婦女常在桑拿房裡分娩，因為這裡是家中唯一有熱水且能保有隱私的地方。而人去世後，桑拿房也是往生者最後儀式舉行的場所。

© 2020 AFP