芬蘭瑞典盼加入 北約官員稱會談朝正面方向前進

（法新社柏林15日電） 土耳其對芬蘭、瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）表達疑慮，數個北約成員國則盼兩國迅速加入，官員今天表示，克服異見的會談正朝好的方向前進。

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克羅埃西亞外交部長格爾利奇-拉德曼（Gordan Grlic-Radman）抵達德國柏林參加北約外長會談時說：「我認為會談正往好的方向前進，我希望今天我們會做最後討論取得成果，一個能展現團結、表達一致意見的良好結果。」

芬蘭與瑞典外長昨天已加入北約外長會談，有機會直接討論土耳其反對他們加入的情況。

北約成員國土耳其長期指控北歐國家包庇庫德族極端組織，以及土耳其伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）的支持者，尤其是擁有眾多土耳其移民的瑞典。人在美國的葛蘭因2016年一場失敗政變遭土耳其通緝。

不過安卡拉同時示意，準備好與芬蘭和瑞典討論相關問題。

盧森堡外長艾索柏恩（Jean Asselborn）坦言「土耳其有時很麻煩」，但能否與芬蘭、瑞典面對面克服歧見，「跡象看來不壞」。

斯洛伐克外長柯爾喬克（Ivan Kor?ok）更有信心，表示他「十分肯定我們會找到解決方法」。

對北約成員國來說，確保申請國在提出申請到完成加入前的安全也是重點。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，不應存在地位不明確的時間差，「因此德國政府正在為急速批准進行所有準備」。

莫斯科2月24日入侵烏克蘭，讓芬蘭、瑞典的政壇與民意倒向支持加入北約，以嚇阻俄國的侵略意圖。

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）昨天強調，在芬蘭提出申請到完成加入前，北約成員國儘可能「宣布明確支持」芬蘭的安全十分重要，凸顯當前局勢緊繃。

© 2022 AFP