若不先通過基建案 9位民主黨人揚言反對社安計畫

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（法新社華盛頓13日電） 美國9名溫和派民主黨籍聯邦眾議員今天表示，若基礎建設法案不能先通過，將阻撓總統拜登具里程碑意義的社會福利改革計畫通過，此舉凸顯民主黨內在經濟政策上的分歧。

9名溫和派民主黨眾議員致函眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），表示除非讓規模達1.2兆美元（約新台幣33.4兆元）的基建案率先立法通過，否則他們將反對為3.5兆美元社會安全網計畫鋪路的預算決議案。

將資助在全美興建道路和橋樑的基建案，上周於參議院獲得跨黨派支持通過，成為拜登政府的重大勝利；這項法案尚需眾議院審議通過。

裴洛西一直指望先通過社會安全網計畫，她已召集國會議員從夏季休會中返回，並在8月底表決這項預算決議案。

但9名溫和派民主黨籍眾議員在這封給裴洛西的信中說，美國家庭生計岌岌可危，無法再承受更多月的延宕，基建案應率先通過立法，他們寫道：「是該將鏟子插進土裡，讓人們開始工作的時候了。」

白宮先前在新聞稿指出，參院通過的基建法案在未來10年間平均每年可增加約200萬個「收入誘人」工作機會。

儘管民主黨在眾議院握有優勢，但如果這9名民主黨人跑票，也足以使預算決議案無法通過，對這項拜登任期內的重大計畫之一帶來威脅。

裴洛西辦公室尚未對此立即發表回覆。

© 2021 AFP