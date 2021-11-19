若彭帥性侵案未獲調查 WTA主席：願退出中國市場

（法新社北京19日電） 世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）說，如果中國女將彭帥的安危依然成謎，且她提出的性侵指控沒有獲得適當的調查，他願意撤出在中國的賽事。

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曾獲溫布頓（Wimbledon）網球錦標賽與法國公開賽（French Open）女雙冠軍的彭帥，本月稍早在中國社群媒體指控前中國國務院前副總理張高麗在他們分分合合的戀情中，「強迫」她發生性行為。

她的貼文馬上遭微博刪除，之後35歲的彭帥音訊全無，讓外界更擔心她的安危。

之後，WTA呼籲拿出她人還平安的證據，且有愈來愈多網球明星關注彭帥案例，包括日本好手大直美（Naomi Osaka）、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與美國好手小威廉絲（Serena Williams）。

WTA主席賽門告訴美國有線電視新聞網（CNN），為了確保彭帥人身安全，即使喪失數以億計美元的業務，他也在所不惜。

賽門說：「我們絕對願意撤回我們的業務，並處理隨之而來的所有後果，因為這絕對比業績更重要。」

他說：「女性必須受到尊重，而非審查。」

© 2021 AFP