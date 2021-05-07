若獲歐盟批准 德擬8月前向12到18歲施打疫苗

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（法新社柏林6日電） 德國衛生部長史巴恩今天說，等到歐洲監管機關批准可向年輕族群施打時，德國將在8月底前向所有12歲以上青少年提供COVID-19疫苗。

史巴恩（Jens Spahn）在柏林與地方衛生首長會談後說，「如果疫苗如同預期獲得批准，如果沒有發生預料外的事」，政府將在夏季向所有12到18歲青少年提供疫苗。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）本周表示，在美國提出類似要求後，歐盟也開始評估向12到15歲民眾提供美國輝瑞與德國BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的施打成效。

輝瑞疫苗目前僅獲歐盟批准用在16歲以上民眾身上，但可能授權向兒童施打，被視為是往達成群體免疫的關鍵一步。

德國已表示，打算在6月時讓所有成人接種疫苗，不必再依循誰可率先施打的優先順序。

史巴恩今天也說，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的COVID-19疫苗（即AZ疫苗）現可立即向所有人提供。

由於擔憂年紀較輕接種者出現血栓，德國先前建議僅向60歲以上民眾施打AZ疫苗。

德國疫苗接種原本進展緩慢，後來在4月加快施打，上周單日已有超過100萬人接種。根據官方數據，截至今天，德國約有30.6%的民眾已經注射第一劑。

根據德國國會今天通過的法律草案，已完成接種COVID-19疫苗的民眾，不再需要遵守宵禁與接觸限制。

最快在本周末前，染疫康復的民眾也可不用受到防疫規定約束。

© 2021 AFP