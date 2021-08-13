若美基建案立法成功 比爾蓋茲將挹注15億美元資金

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（法新社舊金山13日電） 微軟共同創辦人比爾．蓋茲今天表示，如果美國基礎建設法案立法成功，他旗下的氣候基金將挹注15億美元（約新台幣418億元）投資基建案中的減碳計畫。

美國參議院本周通過一項規模達1.2兆美元（約新台幣33.4兆元）基礎建設法案，其中將投入數十億美元至能源部的氣候變遷對抗計畫，這項法案尚需眾議院審議通過。

若基礎建設法案成為正式法律，比爾．蓋茲（Bill Gates）將投資計畫中的綠能項目，他在美國媒體CNBC發布的聲明中指出，「這項合作將不只能讓我們踏上更永續持久的凈零排放之路，也可以在全國各社區創造立即和長期的就業」。

美國總統拜登（Joe Biden）指出，透過投資道路、橋樑和港口建設，以及乾淨水資源和高速網路，目前尚須眾議院拍板的基礎建設法案，將為沒有大學文憑的人創造數以千計高薪工作；這項雄心勃勃的基建案也將投資充電站在內的電動車基礎建設等對抗氣候變遷措施。

法新社引述美國媒體報導，蓋茲旗下投資永續能源技術的「突破能源組織」（Breakthrough Energy）營運的氣候基金，將在3年期間投入15億美元，目標是降低導致氣候變遷的溫室氣體排放，可能計畫包括研發不會排放污染的飛機和從空氣中捕集碳技術等。

蓋茲告訴華爾街日報（The Wall Street Journal），「這所有氣候技術的關鍵在於把成本降低，並要能把它們的規模擴展至相當巨大水準，除非透過政府正確政策，否則永遠達不到那樣的規模，而正確政策就在基建法案中」。

© 2021 AFP