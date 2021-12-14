英俄領袖通話 強生籲蒲亭降低烏俄緊張情勢

（法新社倫敦13日電） 英國唐寧街首相府今天表示，首相強生今天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，告訴蒲亭應「降低」與烏克蘭的緊張情勢。

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七大工業國集團（G7）昨天舉行外長會議，對俄羅斯在烏克蘭邊界集結兵力表示關切；強生辦公室指出，對於相關疑慮，強生（Boris Johnson）敦促各方透過外交途徑解決僵局。

G7在英國西北城市利物浦（Liverpool）舉行兩天外交首長會議，會中警告莫斯科，俄羅斯若入侵烏克蘭「將招致嚴重後果」。

自2018年3月俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒在英國小鎮索爾茲伯里（Salisbury）遭有毒化學物品攻擊，英國下令驅逐數十名俄國外交官後，英俄之間便甚少直接接觸。

英方指控俄國意圖以冷戰時期神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）謀殺斯克里帕爾父女未遂。

唐寧街今天指出，強生告訴蒲亭，他對俄羅斯在烏克蘭邊界集結軍隊「深表關切」；莫斯科當局聲稱，在邊境部署軍隊是出於防禦需求。

克里姆林宮聲明表示，蒲亭譴責基輔「破壞底線」，使用重型武器和無人機攻擊，「蓄意加劇前線情勢」，回應強生對俄軍集結俄烏邊境的關切。

蒲亭強調，緊張情勢之所以升高，是因為北大西洋公約組織（NATO）成員國積極參與烏克蘭軍事活動。他呼籲達成國際協議，排除北約組織進一步向東擴張，以及在鄰國部署威脅俄羅斯的武器。

英國政府聲明說，強生「重申透過外交管道降低緊張情勢，並尋求持久性解決方案的重要性」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP