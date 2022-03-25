英傳奇歌手艾爾頓強慶75歲

（法新社倫敦25日電） 英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）今天過75歲生日，雖然他正在進行最後一次世界巡演，但矢言會繼續創作音樂。

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原名德懷特（Reg Dwight）的艾爾頓強從1970年代開始走紅，擁有「鱷魚搖滾」（Crocodile Rock）、「風中之燭」（Candle in the Wind）和「火箭人」（Rocketman）等諸多熱門名曲，並以「獅子王」（The Lion King）和「火箭人」兩度獲得奧斯卡最佳原創歌曲。

他也投身抗愛滋運動，替慈善組織募集數以百萬計英鎊，並於1998年獲得英國女王伊麗莎白二世授封爵士。

艾爾頓強表示，他通常不是一個懷舊的人，但3/4世紀真的是一個「里程碑」。

「我今天絕對會找時間仔細回顧，慶幸我擁有美好家人、朋友與事業。」

他表示：「到了75歲還能如此熱愛我的事業，我感到無比幸運－我對於創作音樂依舊充滿精力，對於每一天能夠表演、聆聽，以及討論音樂仍感到興奮。」

艾爾頓強在全球銷售超過3億張專輯，並於上月與英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）合作，發行他睽違16年登上英國排行榜第一名的單曲Cold Heart。

艾爾頓強目前仍在進行2018年展開的「告別黃磚路」（Farewell Yellow Brick Road）全球巡演，預計將演出超過300場。他表示，「現場演唱的刺激感，與50年前登台時一模一樣」。

他也說：「我有很多要傳承給新世代粉絲與歌手的東西，我下定決心要回報曾經給了我這麼多的音樂產業。」

為了紀念75歲生日，艾爾頓強推出「鑽石金選」（Diamonds: The Ultimate Greatest Hits）數位重製版本，首度放上音樂串流平台。

他的伴侶費尼許（David Furnish）將於周末主持第30屆艾爾頓強愛滋基金會頒獎典禮。

© 2022 AFP