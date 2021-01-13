英加譴責中國施虐維吾爾 相繼禁止強迫勞動產品

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（法新社倫敦12日電） 英國與加拿大今天指控中國違反人權，以「野蠻行徑」對待維吾爾少數民族，並宣布新規定，禁止進口疑似強迫勞動生產的產品。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）以強烈字眼譴責，說虐待行為已達「產業規模」。

拉布告訴國會：「這真是恐怖野蠻行徑，一種我們原本希望已在另一個時代消失的野蠻行為，但實際上，在我們說話當下，這種行徑仍在國際社會一個主要國家發生。」

「我們有道德責任作出回應。」

法新社報導，中國駐聯合國大使張軍則警告英國，別干預中國內政。

拉布規畫數項計畫，英國將建立更完善的採購盡職調查指引、將「現代奴役法」（Modern Slavery Act）加入罰款條例、禁止政府與任何不遵守採購規則的企業簽訂合約，以及推出以新疆為主的出口管制報告。

英國脫離歐盟之後，希望推動「全球化的英國」策略，包括鎖定目標制裁違反人權者，目前為止已對俄羅斯、沙烏地阿拉伯和北韓等國家的個人與團體施予制裁。

繼英國之後，加拿大也宣布類似禁令，不準進口疑似新疆強迫勞動所生產的商品。

加拿大外交部在聲明中表達「嚴正關切」，說禁令的目標是為防止強迫勞動下生產的「成品或半成品」進入加拿大與全球供應鏈。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP