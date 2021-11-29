英吉利海峽重大移民船難 伊拉克家屬苦盼消息

（法新社伊拉克卡德拉瓦28日電） 20歲的穆罕默德最後一次與住在伊拉克庫德斯坦自治區的父親聯繫時，說自己即將橫渡英吉利海峽，這天是11月23日。隔天法國宣布一艘移民船在海峽遇難，27人命喪大海。

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穆罕默德的家人現在擔心可能發生最糟糕的情況。

穆罕默德（Mohamed）的49歲父親阿布杜拉（Qader Abdallah）在伊拉克北部庫德斯坦（Kurdistan）的小村莊卡德拉瓦（Qadrawa）家中接受法新社訪問，他說：「我們最後一次聯繫，是在悲劇發生前夕。他透過臉書發訊息給我們，說他要去英國。」

阿布杜拉表示：「我們告訴他橫渡（英吉利海峽）很危險。他則告訴我們有很多人橫渡成功，試圖讓我們放心。」

自此，卡德拉瓦有好幾個家庭都在苦盼家人的消息，擔憂他們是否在這艘不幸的船上？或是已到達英國？

但這些疑問迄今未解，因為調查還未公布尋獲的罹難者身份、國籍或船難發生的原因。

法國、比利時、德國和荷蘭的移民部長今天在法國加萊港（Calais）會面，承諾會加強「任務合作」來打擊人口走私。

法國表示，歐洲聯盟（EU）邊防機關「歐洲國際邊界管理署」（Frontex）將從12月1日起部署一架飛機，協助打擊英吉利海峽的移民販運問題。

一個月前，穆罕默德從庫德斯坦的阿比爾機場（Arbil airport）飛往土耳其，再成功非法進入義大利，接着入境法國。他想加入已在英國生活2年的2名兄弟。

阿布杜拉坦言：「我們家人同意他應該去歐洲。所有年輕人都嘗試去歐洲尋求更好的前途。」

他說，庫德斯坦自治區的生活條件很艱苦，「年輕人因經濟情況惡化無法找到工作，而上街示威」。

24日的悲劇是英吉利海峽史上最嚴重的移民船難。這裡如今每天都有移民橫渡，試圖抵達英格蘭海岸，他們往往搭乘簡陋船隻。

非法移民原本還會藉由躲在穿越英法海底隧道（Eurotunnel）的車輛偷渡進英國，但自從隧道和加萊港2018年開始加強管制後，選擇用橫渡海峽的方式前往英國的移民倍增。

在庫德斯坦自治區，另位父親紮尼爾（Abu Zaniar）說，他也和20歲兒子失去聯繫。他說23日還有跟兒子說上話，但自此音訊全無。

一個月前，這名年輕人搭乘飛機前往土耳其，再從那裡非法抵達義大利、接着是法國。

紮尼爾說：「我們與一名人蛇達成協議，我們付給他3300美元（約新台幣9萬2400元），他把我兒子帶到英國。」

在接受法新社訪問時，紮尼爾再次嘗試打電話給人蛇，但對方電話關機。他隨後打電話給人蛇的親屬說：「他答應過我們會把我兒子安全送到英國。」

紮尼爾表示：「如果我兒子這次活下來，我還是會把他送回歐洲。庫德斯坦地區沒有生計可言，這裡的畢業生找不到工作。」

他的兒子2年前已嘗試經由保加利亞抵達西歐，結果在保加利亞就被捕，並在獄中遭到虐待，最後仍被遣返回伊拉克。

根據救援人員說法，這次在英吉利海峽遭遇船難的移民擠在一艘約10公尺長的充氣船上，整艘船隻有一名伊拉克人和一名索馬利亞人獲救。

獲救的伊拉克人會是哈立德（Mohamed Khaled）嗎？他的母親阿邁德（Cheleir Ahmed）這麼認為。她說自己接到兒子打來的電話。

這位22歲的年輕人2個月前去了白俄羅斯，然後在人蛇的幫助下抵達法國。他的母親說：「他的健康狀況非常糟糕，因為他在水中待了很長時間。他跟我說還有另一名非洲人生還。」

阿邁德表示，兒子告訴她，船上共有32人，包括一些兒童和幾個家庭，幾乎所有人都溺斃。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）

© 2021 AFP