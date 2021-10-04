英國再提北愛貿易問題 警告歐盟重新談判時間不多

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（法新社曼徹斯特4日電） 英國脫歐事務官員佛羅斯特今天表示，除非歐洲聯盟（EU）同意重新談判北愛爾蘭貿易問題，否則英國已準備好「很快」廢棄英國脫歐後關於北愛的貿易安排。

佛羅斯特（David Frost）在執政保守黨年會上演說表示：「我們的歐盟會籍長期噩夢已經結束。」

儘管目前的供應鏈危機對英國經濟帶來影響，佛羅斯特強調，脫歐讓英國重獲主權。「不列顛復興已經展開。」

佛羅斯特表示，但以北愛來說，英國對和布魯塞爾達成棘手妥協的信任已經「破滅」，他歸咎於歐盟「下手太重」。

英國7月向歐盟提出修改所謂「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）的提議，歐盟迄今尚未正式回應。

「但就我所聽到的，我擔心我們不會取得我們亟需的大幅修正。」

「因此我疾呼歐盟要有雄心壯志，只在邊緣修修補補並沒有用。我們需要大幅改變。」

「我們不能一直等下去。若未能很快就解決方案達成協議，我們必須採取行動，啟動第16條的保障機制，以解決議定書對北愛爾蘭的衝擊。」所謂第16條的保障機制，允許任一方因協議而受到意想不到的不利影響時，可以採取單邊行動廢除條款。

英國和歐盟達成「北愛爾蘭議定書」，作為2020年英國脫歐協議的一部分。議定書的目的在解決英歐雙方分手協議的最大難題：如何在保護歐洲單一市場的同時，也避免英國統治的北愛爾蘭和隸屬於歐盟的愛爾蘭之間出現陸界。

各方政治人物憂心北愛爾蘭和愛爾蘭若出現硬邊界，恐引發暴力衝突，破壞美國斡旋在1998年簽訂的和平協議。

這項議定書基本上要求對往來英國本島和北愛之間的貨物進行通關檢查，但這些規定對企業來說窒礙難行，同時也讓堅定支持北愛是英國一部分的「親英派」大為反感。

布魯塞爾當局堅稱，議定書不能重新磋商，倘若英國啟動第16條，恐引發貿易報復。

佛羅斯特則警告：「這恐怕會是保護我們國家、我們人民、我們貿易、我們領土完整性、和平進程和我們所隸屬的大聯合王國的唯一辦法。」

© 2021 AFP