英國前首相邱吉爾戰時畫作 700萬英鎊拍出

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（法新社倫敦1日電） 前英相邱吉爾在二戰贈予前美國總統羅斯福，但最終成為女星安潔莉娜裘莉收藏品的一幅畫作，今天在倫敦的拍賣會以700萬英鎊（約新台幣2億7091萬元）落槌，成交金額超乎預期。

邱吉爾（Winston Churchill）是熱愛繪畫的藝術家，他在1943年二次大戰期間造訪摩洛哥城市馬拉喀什（Marrakesh）時，得到靈感畫下這幅「庫圖比亞清真寺宣禮塔」（The Tower of the Koutoubia Mosque）油畫畫作。

藝術品拍賣行佳士得（Christie's）稱這是「邱吉爾最重要的作品…除了來源顯赫，這是他在（二戰時）創作的唯一一幅風景畫」。

這幅畫作最終落入美國女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）手中，她最後把這幅畫作拿出來拍賣。

邱吉爾原本是職業陸軍軍官，後來踏入政壇，他的繪畫生涯起步相對晚，到了40歲才撿起畫筆。

他對馬拉喀什落日餘暉的熱愛，可追溯至1930年代摩洛哥多數地區仍為法屬保護區時，讓他遠離政治風暴與倫敦單調乏味的天空。

邱吉爾曾在23年間6度造訪摩洛哥。他會在1970年代受富豪喜愛、華麗的馬穆尼亞飯店（La Mamounia）或泰勒別墅（Villa Taylor）的陽台上架設畫架。

邱吉爾1943年1月在摩洛哥西部城市卡薩布蘭加（Casablanca）與羅斯福（Franklin Roosevelt）和法國總統戴高樂（Charles De Gaulle）舉行歷史性會議後，從泰勒別墅畫下後來公認為他最傑出的作品，描繪這座舊城壁壘後的宣禮塔，背景有山脈圍繞，前方有色彩繽紛的人物。

據稱他曾告訴羅斯福：「你不能千里迢迢來到北非，而沒有看到馬拉喀什。我一定要跟你一起欣賞阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的日落。」

一家報社當時拍下的照片顯示，這兩名戰時同盟國領袖一同欣賞日落。美國代表團離開後，邱吉爾多留了一天，畫下四周有山脈圍繞的庫圖比亞清真寺景象，後來把這幅畫作送給羅斯福當作生日禮物。

佳士得負責現代英國與愛爾蘭藝術的幹部歐查德（Nick Orchard）說：「這是邱吉爾最私人、也是最強烈的外交手法。」

他說：「這不是領導人間的一般禮物。這是軟實力，訴說了這段特殊關係的一切。」

© 2021 AFP