英國力阻COVID-19新變異株 暫拒非洲6國班機

（法新社倫敦25日電） 南非出現具有大量突變的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株，英國今天表示，將暫時禁止來自非洲南部6國的班機抵境。

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法新社報導，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）說：「我們對這種變異株的初步了解是，它的傳染性可能較Delta變異株更高，且現有疫苗對抗它的效力可能較低。」

南非將境內COVID-19病例激增歸咎於這種新變異株擴散；波札那和香港旅客身上也曾驗出這種新變異株。

賈維德表示，英國目前尚未發現這種新變異株，但科學家「相當憂心」，為了預防新變異株入侵，決定自格林威治時間26日12時（台灣時間晚間8時）起，暫禁所有來自南非、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼王國、辛巴威和波札那的班機抵境。

他還說，自28日清晨4時起，從這些國家啟程抵英的英籍旅客都須在旅館隔離；若在這個時間之前抵達，則應在家自我隔離，並於第2天和第8天接受核酸檢測（PCR）。

此外，若有人在過去10天內從這些國家啟程抵英，會要求他們接受PCR檢測。

英國是COVID-19疫情最嚴重的國家之一，自去年初疫情爆發以來，約14萬4000人病歿。

英國目前確診病例仍居高不下，截至今天的24小時內新增超過4萬7000例，但12歲以上民眾已逾8成接種兩劑疫苗。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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