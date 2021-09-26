英國哈利王子：疫苗取得應視為基本人權看待

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（法新社巴黎25日電） 「全球公民現場演唱會」今天登場，旨在提高各界對氣候變遷、疫苗平等和饑荒議題的關注，英國哈利王子呼籲將COVID-19疫苗取得管道議題當作「基本人權」來看待。

「全球公民現場演唱會」（Global Citizen Live）為串聯全球60多位藝人的一系列演唱會，從英國倫敦、奈及利亞拉哥斯（Lagos）、巴西里約、澳洲雪梨，到印度孟買等地接力轉播24小時。

巴黎場除了艾爾頓強（Elton John）外，還邀請到英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）、美國嘻哈團體黑眼豆豆（Black Eyed Peas）及英國饒舌歌手Stormzy等人站台。

而在巴黎演唱會之前，社群媒體上的轉播已先一步起跑，由韓國男子天團防彈少年團（BTS）在首爾預錄打頭陣。

盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）則是美國西岸洛杉磯站的重頭戲。

美國東岸紐約的盛會中，英國王子哈利（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）敦促將COVID-19疫苗取得管道議題當作「基本人權」來看待。哈利說：「你的出生地不該影響你的生存權。」

除了哈利與梅根，歌手艾莉西亞卡拉（Alessia Cara）和辛蒂露波（Cyndi Lauper）也登台演出，後者更以知名金曲Girls Just Want to Have Fun獻給阿富汗婦女。

法新社報導，全球公民為一個非政府組織，除了希望種植10億棵樹，還希望提供20億劑疫苗給最赤貧的國家，並供餐給4100萬名饑民。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP