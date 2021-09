英國哈利王子：疫苗取得應視為基本人權看待

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴黎25日電) 「全球公民現場演唱會」今天登場,旨在提高各界對氣候變遷、疫苗平等和饑荒議題的關注,英國哈利王子呼籲將COVID-19疫苗取得管道議題當作「基本人權」來看待。

「全球公民現場演唱會」(Global Citizen Live)為串聯全球60多位藝人的一系列演唱會,從英國倫敦、奈及利亞拉哥斯(Lagos)、巴西里約、澳洲雪梨,到印度孟買等地接力轉播24小時。

巴黎場除了艾爾頓強(Elton John)外,還邀請到英國創作歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)、美國嘻哈團體黑眼豆豆(Black Eyed Peas)及英國饒舌歌手Stormzy等人站台。

而在巴黎演唱會之前,社群媒體上的轉播已先一步起跑,由韓國男子天團防彈少年團(BTS)在首爾預錄打頭陣。

盲人歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)則是美國西岸洛杉磯站的重頭戲。

美國東岸紐約的盛會中,英國王子哈利(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan Markle)敦促將COVID-19疫苗取得管道議題當作「基本人權」來看待。哈利說:「你的出生地不該影響你的生存權。」

除了哈利與梅根,歌手艾莉西亞卡拉(Alessia Cara)和辛蒂露波(Cyndi Lauper)也登台演出,後者更以知名金曲Girls Just Want to Have Fun獻給阿富汗婦女。

法新社報導,全球公民為一個非政府組織,除了希望種植10億棵樹,還希望提供20億劑疫苗給最赤貧的國家,並供餐給4100萬名饑民。(譯者:李佩珊/核稿:蔡佳敏)

© 2021 AFP