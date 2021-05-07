英國哈特浦國會議員席次補選 保守黨意外獲勝

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（法新社倫敦7日電） 英國今天公布的官方計票結果顯示，執政保守黨已贏得哈特浦（Hartlepool）的國會議員席次補選。哈特浦向來是在野工黨鐵票區，自1974年以來從未輸過。

根據選舉結果，保守黨候選人莫提默（Jill Mortimer）贏得1萬5529票，幾乎是工黨候選人威廉斯（Paul Williams）拿到的8589票的兩倍。

英國昨天舉行地方選舉，哈特浦前工黨國會議員因涉性騷擾醜聞而下台，同時進行補選。這個強烈支持脫歐的選區自1974年以來從未選出保守黨國會議員。

鑒於哈特浦補選在這次全國選戰的重要性，兩黨領導人先前一再到訪造勢。丟失哈特浦對工黨領導人施凱爾（Keir Starmer）而言是2024年大選前的重大打擊。

保守黨也對英格蘭地區的蒂斯河谷（Tees Valley）與西密德蘭郡（West Midlands）兩區的市長選舉寄予厚望。

這場被稱為「超級星期四」的地方和區域選舉，還可能重塑英國政治版圖，因為蘇格蘭支持獨立勢力期望脫離英國。蘇格蘭議會選舉結果預計在8日公布。蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）希望在疫情結束後，再次舉行獨立公投。

這是英國脫離歐洲聯盟（EU）及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來首次舉行這類選舉，選舉結果也將測試英國民眾對首相強生（Boris Johnson）的支持度。

強生帶領英國脫離歐盟和經歷嚴峻的疫情。英國染疫死亡人數雖然在歐洲國家當中是最高，但施打疫苗速度卻是最快。

© 2021 AFP