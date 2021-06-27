英國國防密件竟被丟在公車站 政府已展開調查

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（法新社倫敦27日電） 一批英國國防機密文件近日在英格蘭一個公車站被發現，當中有英國驅逐艦在克里米亞外海行動內容，這起行動也引發俄羅斯射擊警告。英國政府今天說，已對文件外泄事件展開調查。

一位匿名民眾22日告訴英國廣播公司（BBC），他們在英格蘭南部肯特郡（Kent）一個公車站後方發現50頁機密文件。報導說，文件中討論到像英軍驅逐艦衛士號（HMS Defender）23日在克里米亞（Crimea）外海的黑海烏克蘭領海航行的行動，可能引發俄羅斯做出的反應。

英國國防部表示，一名員工上周通知部內一批文件遺失，他們已展開調查。

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）今天對天空新聞網（Sky News ）表示：「這種事不應該會發生。當時已做出適當通報，...內部正對事髮狀況進行調查。」

俄羅斯國防部23日表示，當天對侵入領海的英艦衛士號開火示警。英國當時則說，衛士號在烏克蘭領海進行無害通過（innocent passage），符合國際法。

根據莫斯科說法，事發地點在克里米亞的費歐倫特角（Cape Fiolent）外海。俄羅斯2014年自烏克蘭手中並吞克里米亞，但國際社會絕大多數不承認克里米亞屬於俄國領土。

被拾獲的英國國防文件似乎顯示，英國官員先前已知道，衛士號航行路線可能導致俄羅斯做出反應；但若讓這艘英艦改道，可能會被莫斯科解讀為「英國害怕/逃跑」。

文件另一部分也寫道，衛士號最後採取的航行路線「提供機會與烏克蘭政府互動，...在英國承認的烏克蘭領海內」。

俄羅斯外交部24日召見英國大使，對護衛艦入侵事件表達「強烈抗議」。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並形容這是「蓄意且預謀的挑釁」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP