英國地方選舉登場 蘇格蘭獨立議題受注目

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（法新社倫敦6日電） 英國今天舉行地方和區域選舉，這是英國脫離歐洲聯盟（EU）及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來首次舉行這類選舉，其中出現獨立公投呼聲的蘇格蘭，成為外界關注焦點。

今天登場的地方選舉也將測試英國民眾對首相強生（Boris Johnson）的支持度。強生帶領英國脫離歐盟和經歷嚴峻的疫情。英國染疫死亡人數雖然在歐洲國家當中是最高，但施打疫苗速度卻是最快。

強生最近被爆出砸大錢裝潢唐寧街10號官邸的醜聞，保守黨憂心會衝擊地方選情，強生對此不予理會。

被稱為「超級星期四」的地方選舉將選出英格蘭地方議會議員、倫敦等地方首長，以及威爾斯和蘇格蘭議會議員。

其中以蘇格蘭議會選舉備受矚目，蘇格蘭民族黨（Scottish National Party ）希望在疫情結束後，再次舉行獨立公投。

蘇格蘭民族黨黨魁、蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在疫情期間積極的動作，人氣上揚，盼能拿下議會多數席次。

施特金4日在電視辯論中表示：「挺過這次的危機是我的優先要務。」

蘇格蘭大多數的民眾反對英國離開歐盟，因此脫歐助長蘇格蘭追求獨立的心理，但憂心疫情後經濟動蕩的疑慮，也有助於蘇格蘭民眾支持留在英國。

蘇格蘭2014年舉行獨立公投，當時55%選民投下反對票。強生曾表示，2014年的公投結果，終結一個世代的辯論。

強生昨天表示：「現在不是舉行輕率、不負責公投的時候。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP