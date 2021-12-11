英國外相籲西方團結 對抗威權主義

（法新社利物浦11日電） 七大工業國集團（G7）在英國利物浦召開部長級會議，會議主持人英國外相特拉斯今天表示，西方與盟國務必團結一致，對抗威權主義。當前俄羅斯與中國的威脅引發關切。

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法新社報導，來自全球最富庶的七大工業國外長聚集英格蘭西北部的利物浦（Liverpool）參加2天會議。英國是今年的輪值主席國，即將卸任前召集最後一次實體會議，之後將由德國接棒。

俄羅斯在烏克蘭邊界部署大軍是本次會議的主要議題，其他議題包括討論因應中國，並限制伊朗的核野心，還有處理因軍政府統治而危機四伏的緬甸。

英國外相特拉斯（Liz Truss）在開幕式致詞表示：「我們務必團結一致，堅定對抗意圖限制自由與民主的侵略者，有鑒於此，我們務必口徑一致，務必在全球各地拓展經濟與安全布局。」不過她並未指明哪些國家野心勃勃。

回顧英國今年擔任G7輪值主席期間，大部分都在因應北京益增的國際專斷，以及中國遭指控的境內一系列侵犯人權行徑，包括對待穆斯林少數民族維吾爾族。

G7峰會於6月召開，期間美國總統拜登（Joe Biden）推動針對中國與俄羅斯採取更強烈的共同立場，本周美國、英國和澳洲宣布外交抵制明年北京冬奧。

特拉斯曾經表示，從能源到科技等諸多不同領域，西方務必通力合作，消弭越來越多中低所得國家，對於西方對手國家的「戰略依賴」。

根據英國外交部，特拉斯將在這次會議促請與會者，就基礎建設與科技項目，提供這些中低所得國家更多融資。

英國外交部說，像是因非市場經濟體如中國等而導致的不可持續債務，G7會員國及盟國務必提供替代方案。

特拉斯將公布英國發起的倡議「非洲彈性投資加速器」（Africa Resilience Investment Accelerator），以促進對於非洲「最脆弱市場」的合作投資，並幫助開發「投資機會管道」。

英國外交部說：「這項倡議將有助於G7兌現承諾，也就是未來5年投資非洲民間企業超過800億美元（約新台幣2.2兆），以支持可持續性的經濟復蘇與發展。」（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）

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