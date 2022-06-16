英國央行調高基準利率1碼 連5度升息

（法新社倫敦16日電） 英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）今天調高基準利率0.25%（1碼），連續第5度升息，同時預測英國今年通膨將進一步飆升至11%以上。

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英國央行理事在例行決策會議上同意調高借貸成本1碼至1.25%，創下2009年全球金融危機以來最高利率水準。

英鎊兌美元彙價聞訊貶值1%，美國聯邦準備理事會（Fed）昨天宣布大幅升息3碼，以對抗失控的通膨。

英國央行在會議紀要中表示，英國央行最新升息之舉是回應「持續浮現強勁的成本和物價壓力跡象，以及這些壓力恐變成更持久的風險。」

英國央行有少數的決策理事投票支持升息2碼至1.5%。

AJ貝爾（AJ Bell）投資分析部門主管哈拉夫（Laith Khalaf）表示，英國央行避免使用大西洋彼岸運用的「震撼與威懾」（shock and awe）策略。

「雖然率先開始升息的是英國，但現在利率較高的是美國。」

美國聯準會昨天宣布近30年來最大升息幅度，並表示下月準備再度大幅升息，全力平抑飆漲的消費者物價。 在聯準會昨天升息0.75個百分點之前，美國5月通膨飆升至8.6%，來到40多年來最高水準。 英國通膨則是來到9%，創下40年來最高水準。

隨着疫情解封，經濟重啟，加上俄羅斯入侵烏克蘭後，將原本已居高的能源價格再往上推升，全球各地物價飆漲。

鄰近的歐元區，歐洲中央銀行下個月將準備調升利率，到時將是歐洲央行10多年來首度升息。

瑞士央行今天調高基準利率，這是瑞士央行15年來首度升息。

© 2022 AFP