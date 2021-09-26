英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

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（法新社倫敦26日電） 英國28歲小學女教師奈薩（Sabina Nessa）上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。警方今天表示已經逮捕一名38歲男性嫌疑人。

奈薩遇襲案令大眾再度憂心英國女性的人身安全。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天凌晨在倫敦東南方的東薩塞克斯郡（East Sussex）一處住所逮捕嫌疑人。

特別刑事部門督察長約翰（Neil John）稱這次逮捕是「重大進展」。

另有2名男子本周因為疑似涉嫌謀殺遭到逮捕，目前獲釋等待進一步調查。

奈薩17日晚間前往奇德布?克（Kidbrooke）的一家酒吧與朋友見面。她在8時30分左右出門，抄捷徑穿越住家附近的公園到酒吧只需要5分鐘，但她永遠無法赴約。

隔天傍晚5時30分左右，一位民眾在公園裡發現她的遺體。

數百名民眾24日晚間在奇德布?克舉辦了守夜悼念儀式。

這起案件令人聯想起今年初的33歲女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）失蹤案。

莎拉3月3日晚上從朋友公寓離開後，獨自走路回家，路上還曾和男友通話，但接着就下落不明。她的遺體之後在肯特郡被尋獲，犯案人是一名在職警察，讓英國社會震驚。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP