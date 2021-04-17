英國女演員海倫麥克羅利癌逝 享年52歲

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（法新社倫敦16日電） 過去曾在「哈利波特」系列電影中，飾演�J歌馬份的媽媽水仙馬份一角的英國電影、電視和舞台劇女演員海倫麥克羅利（Helen McCrory）因癌症病逝，享年52歲。

他的丈夫達米安路易斯（Damian Lewis）在推特（Twitter）上寫道，海倫麥克羅利「於家中平靜過世，過世時身邊圍繞着朋友和家人的愛」，並稱他的妻子「美麗且偉大」。

達米安路易斯補充道：「我們都很愛她，能有她出現在生命中是何其幸運。她是如此的明耀動人。」達米安路易斯進一步解釋，她是在「與癌症奮勇搏鬥」後過世。

海倫麥克羅利最為人熟知的，就是英國國家廣播公司（BBC）熱門犯罪影集「浴血黑幫」（Peaky Blinders）中飾演的波利阿姨（Aunt Polly），以及電影「哈利波特」（Harry Potter）中飾演�J哥馬份（Draco Malfoy）的媽媽水仙馬份（Narcissa Malfoy）。

她曾在2006年的電影「黛妃與女皇」（The Queen）、2010年的電影「特殊關係」（The Special Relationship）中，兩度飾演英國前首相布萊爾（Tony Blair）的夫人雪莉・布萊爾（Cherie Blair）。也曾在詹姆士龐德（James Bond）系列電影「007：空降危機」（Skyfall）中飾演虛構的英國內政部長道爾（Clair Dowar）。

海倫麥克羅利1968年生於英國倫敦西區帕丁頓（Paddington），她的母親是威爾斯人，父親則出生於蘇格蘭，她是家中3個孩子中的老大。

她曾在英格蘭東南部就學，在倫敦戲劇表演學校「戲劇中心」（Drama Centre）研讀戲劇前，曾在義大利生活過1年。在她漫長的演藝生涯中，演繹過電影、電視和舞台劇許多角色。

海倫麥克羅利和主演美國電視影集「反恐危機」（Homeland）的男星達米安路易斯在2007年結婚，兩人曾在莎士比亞的喜劇「無事生非」（Much Ado About Nothing）中分飾碧翠絲（Beatrice）和班奈狄克（Benedick）。

2011年，她接受英國「獨立報」（Independent）訪問時說，很榮幸能飾演這些有趣的角色。她表示，一個演員的本分就是「說服觀眾，生活既混亂又美好，是值得好好活下去的。」

© 2021 AFP