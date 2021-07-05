英國女王將頒最高平民榮譽章 表彰防疫衛生人員

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（法新社倫敦5日電） 英國政府今天宣布，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將頒授國營國民保健署（NHS）國內最高平民榮譽「喬治十字勳章」，以表彰衛生人員在疫情大流行期間的服務。

「喬治十字勳章」（The George Cross）表彰平民，相當於表揚軍事人員傑出英勇行徑的「維多利亞十字勳章」（The Victoria Cross）。這項勳章的頒發時機，適逢NHS醫療專業人員強烈抗議薪資及工作情況之際。在疫情大流行期間，他們的工作情況已接近臨界點。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發前，NHS早已承受沉重壓力，如今還得應付歐洲最嚴重的疫情之一，這場疫情已在英國造成逾12萬8000人死亡、近500萬人確診。

今年95歲的女王在這項獎章隨函附上的個人訊息中表示：「這項獎章表彰過去及現在的所有NHS人員，涵蓋全部專業及所有4個構成國（英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭）。」

女王寫說：「逾70年來，他們一起以勇氣、同情心及奉獻精神，幫助我們的國民，展現公共服務的最高標準。」

她還寫道：「你們擁有我們所有人的永久感謝，以及衷心讚賞。」

© 2021 AFP