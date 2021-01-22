英國學校關門 貧童遠距上課困難多

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（法新社倫敦22日電） 英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻導致學校關閉，數百萬學童得在家遠距學習，但是許多孩子面臨的難題是：家裡沒有電腦、甚至沒有網路，以及安靜可以學習的房間。

8歲的蘇塔那（Kamaljit Sultana）住在倫敦陶爾哈姆萊茨區（Tower Hamlets），這是倫敦最貧困的區域之一。她說：「在家我得和我哥哥姊姊共用一台電腦。」

在缺乏級任老師幫忙下，她說：「上課更困難了，我有點搞不懂。」

英國迄今累計逾9萬3000人病故，在出現變種病毒導致感染人數飆升後，英國本月初祭出新的封鎖措施。

教育大臣威廉森（Gavin Williamson）希望在4月復活節前重新開放學校，讓有學童的家庭還得苦撐在家學習好幾個月。

致力改善教育環境不利因素的蘇通信託基金會（Sutton Trust）執行長特納（James Turner）表示，最貧困的學童受到的衝擊最大。

特納告訴法新社，有些人「不是家裡沒有任何設備，就是他們得試圖靠手機來線上學習」；就算有手機，有時還得兩、三個兄弟姊妹一起用。

童年信託基金會（Childhood Trust）執行長季尼斯（Laurence Guinness）說：「我們協助的家庭有6人共用一個房間，他們沒有桌椅，要坐就坐床上或地板。」

「（有個單親媽媽有2名子女，）當她的孩子要用書桌，就坐在馬桶前，蓋下馬桶蓋當桌子用。」

季尼斯說，天寒地凍，這些孩子被迫待在沒有暖氣的家，他們無法靜下心來專心，「因為室內實在太冷了，他們只能不斷地動」。

根據慈善機構「兒童貧窮行動團體」（Child Poverty Action Group），低所得家庭中有4成缺乏至少一項重要資源，像是筆電或是網路。

慈善機構擔心學校關閉對某些學童的長期衝擊。這些孩子可能較容易淪為幫派行動、犯罪和藥物濫用的受害者，而且學習上已經落後同儕。

特納說，上一個封鎖措施可能已使在縮小這些差距上的進展，倒退多達10年。

根據官方數據，有400多萬、相當於1/3英國兒童的生活貧困。

這場疫情凸顯出英國社會的嚴重不均。聯合國兒童基金會（UNICEF）甚至在耶誕節撥款以發放糧食給貧童－這是UNICEF首度在英國這麼做。

© 2021 AFP