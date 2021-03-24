英國宣布庇護規定改革 提高非法入境者居留難度

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（法新社倫敦24日電） 英國政府今天推出自稱是數十來年最大的庇護規定改革計畫，並稱現行制度「不堪負荷」。新規定將提高非法入境難民的居留難度，內政大臣巴特爾稱，這是強硬但公平的制度。

巴特爾（Priti Patel）表示，這項「移民新計畫」（The New Plan for Immigration）將「以真正的庇護需求為依據，而非對人口走私販子的支付能力」。

改革計畫的重點在於確認真正的庇護尋求者，嚇阻非法入境，並改變規定，以使「沒有權利」留在英國者的驅逐作業比較容易。

巴特爾告訴英國廣播公司（BBC）：「我們正就如何改革整個庇護制度，考慮各種選項，這對逃離全球可怕地區迫害的人們相當重要。」

巴特爾指出：「我們必須打破這種人口販運模式，必須實施安全與合法的規定，事實上必須能幫助真正的庇護尋求者，使他們不僅能免於迫害，也能在英國定居。」

但英國紅十字會（British Red Cross）執行長亞當遜（Mike Adamson）稱，這項計畫「不人道」。他表示：「我們不應以他們抵達這裡的方式，來判斷某人是否值得予以庇護。」

© 2021 AFP