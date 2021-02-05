英國將實施新措施 高風險國入境英人須旅館隔離

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（法新社倫敦4日電） 英國政府今天證實，本月中將開始針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒實施入境防疫新措施，屆時從數十個高風險國家返回的英國旅客，將強制在旅館進行隔離。

這項新措施將自15日開始生效，所有從列入旅遊禁令名單的國家返回的英國公民和永久居民，將必須在政府核準的防疫旅館自我隔離10天。

目前名單上共有33個國家，包含所有南美洲國家和南非，英國政府認定這些國家存在COVID-19變種病毒株「高風險」。依照現行封鎖規定，除了英國公民或永久居民，來自這些國家的其他國籍旅客都不得入境。

英國衛生部今天表示，已向港口和機場附近的旅館徵詢意見，在政府正式和他們簽署合約前，了解他們有哪些提案來支持這項新措施。

根據媒體報導，在旅館強制隔離10天，每人須自費1500英鎊（約新台幣5萬7000元），包含三餐送至卧室門口，還有警衛監督是否違規外出。

一名英國衛生部發言人表示：「面對新的變種病毒，政府務必得繼續採取必要措施，來保護人民和拯救生命。」

英國政府1月關閉與染疫人數偏低國家之間的「旅遊走廊」，要求所有入境旅客都須出示陰性檢測證明，入境後也得進行自我隔離。但在外界要求縮緊防疫措施壓力下，英國內閣決定採取新的入境規定。

不過，英國政府這回並未強制要求所有入境旅客須在旅館進行隔離。不像澳洲和紐西蘭等國家，在實施這類措施後，新增死亡病例大幅減少。（實習編譯：管之岑/核稿：張正芊）

© 2021 AFP