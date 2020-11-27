英國將成立數位市場部門 規範網路巨擘

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（法新社倫敦27日電） 英國今天宣布將成立一個新的監管單位，以規範臉書（Facebook）和谷歌（Google）等網路巨擘，提高它們在利用使用者個資，以及個人化廣告方面的透明度。

英國文化媒體暨體育部（Department for Culture, Media and Sport）今天發表聲明稿表示，新成立的數位市場部門（Digital Markets Unit）「將管理目前主導市場的網路平台，像是谷歌和臉書」。

成立的宗旨是「為了確保消費者和小型企業不會處於劣勢」。

數位市場部門之所以會成立，是因為英國競爭及市場管理局（CMA）今年7月表示，現有法規已經沒辦法規範，必須成立新的監管單位，以規範靠着數位廣告獲利的網路巨擘。

英國競爭及市場管理局雖未直接對臉書和Google採取行動，但支持另立新法。

英國商務大臣夏瑪（Alok Sharma）表示：「我們促進數位市場競爭的新部門，將確保消費者有選擇權，這意味着規模較小的公司不會被排除在外。」

英國認同網路平台對商業和社會帶來很大的好處，但「權力過於集中在少數科技公司」，不利產業的成長與創新，也對大眾帶來「不利的影響」。

新法規的目的在讓這些科技巨擘，對他們提供的服務，以及如何利用消費者資料的過程更加透明。

英國政府表示，消費者將可以選擇是否想看個人化的廣告。

這個新部門將在明年4月推出，屆時將有權「暫停、禁止和撤銷科技巨擘的決定」，勒令它們採取行動或對它們處以罰款。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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