英國將披露防衛現代化計畫

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（法新社倫敦22日電） 英國政府今天將公布眾所期待的軍事現代化計畫，矢言「在多個場域與全球各個角落」加強捍衛英國利益。

英國國防部表示，這份各界期待已久的提案詳述於「競爭時代的防衛」（Defence in a Competitive Age ）報告中，着重在增強海軍與全球足跡，將增加船隻、潛艦與水兵，並將皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）轉型成名為「未來突擊部隊」（Future Commando Force）的新部隊。

國防部表示，「未來突擊部隊」將「持續性」部署，以確保航道安全並維持航行自由。

國防部還說，陸軍則會成立「能在高風險環境作戰並在世界各地迅速部署」的新特種作戰「騎兵團」（Ranger Regiment），由此可看出武裝部隊在全球持續參與活動，包括在伊拉克打擊「伊斯蘭國」（Islamic State）以及在阿拉伯海查緝毒品的行動。

國防部也提及正在波羅的海與北大西洋公約組織（NATO）進行的海軍活動，今年稍晚也將在亞洲部署以英國新航母為首的航母打擊群。

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在聲明中說：「未來幾年，我們會更擴大全球參與的光譜。」

「在廣闊的全球各地，我們會透過不斷部署來嚇阻敵人、給予盟友信心，並與盟友整合，在有必要時，做好戰鬥準備。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

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