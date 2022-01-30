英國將頒布新制裁法 誓讓俄羅斯目標無所遁形

（法新社倫敦30日電） 英國外相特拉斯（Liz Truss）今天表示，英國將於下周公布新的制裁法，以打擊「更廣泛」的俄羅斯經濟目標，相關立法旨在阻止莫斯科入侵烏克蘭。

廣告 繼續瀏覽後續

特拉斯指出，新的制裁法草案將擴大該國的制裁工具箱，因此「任何與克里姆林宮和俄羅斯政權有相關利益的公司」都可能成為制裁目標。

特拉斯告訴天空新聞（Sky News），俄羅斯總統「蒲亭的統治集團成員都將無處可躲」。

「我將於本周稍晚宣布更新版制裁相關立法，以鎖定更多與克宮有利益相關的俄羅斯公司。」

「立法將讓我們能夠打擊更廣泛的目標，這樣一來，就沒有人可以心存僥倖，認為自己不會受到這些制裁的影響。」

特拉斯還警告，歐洲盟友必須保持團結一致，以嚇阻莫斯科，此外還必須將「捍衛自由和民主」置於「緊迫的財政問題」之前。

她提到，在北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）的爭議上，德國似乎「採取較為強硬的立場」。

特拉斯強調：「我們不能只着眼於短期經濟利益，而罔顧歐洲自由和民主的長期存續問題。這是我們所有人必須做出的艱難決定。」

莫斯科在烏國邊境部署逾10萬重兵後，俄羅斯與西方國家的關係跌落至冷戰以來的最低點。俄方舉動引發人們對其計畫入侵烏克蘭的擔憂，並促使西方聯盟計畫加強該地區的部署。

英國首相強生今天表示，最快在下周，英軍就會把派赴北約的部隊、武器、艦艇和戰機數量翻倍。

© 2022 AFP