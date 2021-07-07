英國工黨籲冷處理北京冬奧 促成聯合國調查新疆

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（法新社倫敦6日電） 英國主要反對黨工黨（Labour Party）今天促請各部大臣和王室成員，除非中國允許聯合國就侵害人權指控進行調查，否則應冷處理明年在北京舉行的冬季奧運。

法新社報導，英國政府一再譴責中國，並要求中國允許聯合國就新疆維吾爾穆斯林淪為酷刑及強迫節育等虐待行為受害者的說法加以調查；不過英國政府一直拒絕外界要求抵制北京冬奧的呼聲。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上個月表示，華府正在就可能的抵制行動尋求各盟邦共識，中國怒控美國「將體育政治化」。

工黨外交事務發言人南迪（Lisa Nandy）和文化事務發言人史蒂文斯（Jo Stevens）表示：「我們一直力促政府採取比較強而有力的行動來處理這種令人震驚的情況，包括對必須為新疆現況負責的高層官員採取更廣泛的制裁行動，並對強迫勞動採取比較強而有力的措施。」

「我們現在籲請各位利用（冬季）奧運機會極力爭取，讓聯合國能不受限制地進入新疆，執行完整、透明且獨立的調查。英國和他國政府一再爭取此事，但迄今未能實現。」

對於國際稱逾百萬維吾爾穆斯林遭到任意拘留，以及部分維吾爾人遭到嚴刑拷打或強迫節育一事，北京予以否認。

南迪和史蒂文斯表示，若聯合國未能在9月14日第76屆大會開幕前得到中國允許前往新疆調查，則「英國不應派出官員、王室成員或其他高層代表參與北京冬奧的任何公務活動和典禮」。

「英國和其他國家發動的政治杯葛，會傳達出全球深深關切維吾爾人苦難的強力訊號，也可防止冬奧淪為中國當局的公關秀。」（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP