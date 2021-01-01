英國徹底脫歐 英法海底隧道首日通行順暢

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（法新社法國加萊1日電） 英國自今天起徹底脫離歐洲聯盟，先前有人擔心英法海底隧道（Channel Tunnel）會立刻堵塞，但隧道營運商說，大批重型貨車一早就順暢通行，「一丁點問題都沒有」。

隧道營運商Getlink表示，英國今天凌晨正式脫離歐盟關稅同盟及單一市場後，近200輛卡車往來於英國和法國之間。

Getlink發言人告訴法新社：「對一個特殊的歷史性夜晚來說，交通狀況已算是繁忙，一切都很順利。」

這名發言人說：「所有卡車都完成了（因英國不再屬於歐盟關稅同盟而必須的）手續。沒有任何一輛卡車被擋下。」

法國官員堅稱，有賴於所謂的「智慧邊界」，法國西北邊境加萊（Calais）的混亂狀況正減到最小程度。當局要求貨運業者事先在線上輸入貨物資料，到了邊境現場就只須快速掃瞄。

一旦完成掃瞄，若出現綠燈，卡車可依指示通過；若是橙色燈，則須接受進一步檢查。

官員還提到，英國商店行號已事先儲備一月份的貨源。經耶誕節之後，一月是個生意相對清淡的月份。

第一部獲得放行駛往英國的車輛，是一輛來自羅馬尼亞的重型貨車，載運着郵件和包裹。這輛貨車是由加萊市長布夏爾（Natacha Bouchart）親自按下綠燈，象徵性地准予通行。

布夏爾說，這是「歷史性一刻」，貨車恢復接受海關檢查，會帶來多大影響，目前仍未可知。

英國與歐盟約有70%的貿易往來是取道法國加萊港和敦克爾克（Dunkirk）港。平均來說，每天都有6萬名乘客和1萬2000輛卡車通過英法海底隧道。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）

© 2021 AFP