英國情報機構：烏克蘭戰事失利　蒲亭幕僚卻不敢據實以告

（法新社雪梨30日電） 英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）今天表示，在烏克蘭的俄軍士氣低落，拒絕執行命令甚至自毀裝備，俄軍戰略「頻頻失利」，幕僚卻不敢對總統蒲亭據實以告。

廣告 繼續瀏覽後續

「政府通訊總部」主任佛萊明（Jeremy Fleming）今天在坎培拉澳洲國立大學（Australian National University）演講時表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「嚴重誤判」俄軍戰力，低估烏克蘭人的抵抗力，小看國際聯合對付他的力道，也錯估了經濟制裁的衝擊。

佛萊明此言呼應白宮昨天公布的情資，顯示蒲亭在戰事進展上遭幕僚「誤導」的說法。

佛萊明引述新情報說，證據顯示俄軍士氣低落且裝備不良，「我們看到俄國士兵缺武器也沒士氣，拒絕奉命行事，自毀裝備，甚至不小心擊落自家飛機」。

佛萊明說，「蒲亭嚴重誤判情勢，我們認為蒲亭的幕僚不敢告訴他真相」，但「即使蒲亭的幕僚不敢告訴他真相，他的政府對當前局勢與這些誤判也肯定瞭然於胸」。

他說，俄國本周公開宣稱將「大幅」減少基輔周邊與北部切爾尼戈夫（Chernihiv）的武裝行動，或許代表他們已被迫重新思考。

俄羅斯還指出，西方基本上已向俄國發動了經濟戰爭，因此俄國現在將遠離歐洲，轉向東方，與中國建立夥伴關係。

佛萊明對此認為，習近平拒絕譴責俄烏戰爭，某種程度上就是對俄國外交與經濟的支持，「中國着眼統一台灣，不想做任何可能在邁向未來上限制能力的事」。

但佛萊明預期，在中國軍事與經濟能力與日俱增的情況下，中俄關係或將惡化。

他說：「太過緊密的結盟對兩國都有風險（對中國而言更是如此）。」

「俄羅斯知道，長遠來看，中國軍事上和經濟上將變得更加強大，他們有一些利益衝突，俄羅斯可能會被排擠。」

© 2022 AFP