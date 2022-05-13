英國政府厲行撙節 計畫砍1/5公務員職位

（法新社倫敦13日電） 英國主管脫歐機會和政府效率的部會首長芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）今天表示，受到政府最新撙節方案影響，有數以萬計英國公僕恐失去工作。

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「天空新聞網」（Sky News）詢問芮斯莫格，據傳政府將砍掉9萬1000個職位，他並未否認且表示：「我知道這聽起來很聳動，但這只不過是恢復到2016年的公職規模。」

英國首相強生（Boris Johnson）告訴「每日郵報」（Daily Mail），「我們必須砍掉政府預算，來降低生活成本」，並稱生活成本在疫情期間不斷「膨脹」。

強生告訴每日郵報，有9萬1000個職位必須砍掉，約佔整體公職的20%，如此一來每年可節約35億英鎊（新台幣1272億元）。

英國政府正努力達到收支平衡，以彌補疫情期間花費的鉅款，同時對抗拖累經濟復蘇，且對公共財政造成壓力的通貨膨脹飆升。

芮斯莫格近幾周把目標瞄準儘管防疫限制已經解除，卻依舊在家工作的公職人員。

他在政府部會沒有到現場上班的人員辦公桌上留下署名字條，上面寫着，「遺憾你不在，期待很快能在辦公室見到你」。此舉遭到批評。

芮斯莫格表示，公家機關職位近幾年因為處理英國脫歐和疫情而擴編不少，「現在該是回歸常軌的時候了」。

他表示，每年約有3萬8000人離開公職，因此最簡單的方式就是凍結招聘。

「你必須確定每個人都能盡量有效率地，在必要的職位上工作。」

© 2022 AFP