英國政府承諾 將停止資助海外油氣開採計畫

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（法新社倫敦11日電） 英國首相強生（Boris Johnson）今天在一場國際氣候變遷峰會開幕前夕宣布，英國將終止政府資金挹注在海外的原油、天然氣和煤炭等化石燃料新開發計畫。

英國、法國與聯合國（UN）共同主辦的「氣候雄心峰會」（Climate Ambition Summit）將於明天登場。強生透過首相辦公室發布聲明表示：「我今天欣然宣布，英國將儘快停止使用納稅人資金支持海外的化石燃料計畫。」

英國政府因提供數以十億計英鎊資金，協助企業在國外開採和提煉化石燃料及興建電廠，而飽受各界批評。

英國首相官邸指出，過去4年英國政府「透過貿易推廣和出口融資措施，促進價值210億英鎊（約新台幣7800億元）的英國石油和天然氣出口」。

英國政府曾承諾很快會停止這類補助，但仍表示未來將有「極少數例外」。

綠色和平組織英國分部（Greenpeace UK）政策事務主任帕爾（Doug Parr）表示：「停止資助海外化石燃料計畫，是相當受到歡迎的行動。」

國際發展機構「基督徒互援會」（Christian Aid）宣傳部負責人穆瑞（Pete Moorey）則指出，要解決氣候危機，有必要讓地球8成的已知化石燃料不受開採。

唐寧街表示，英國政府有意在明年11月開始實施這項政策。屆時英國將在格拉斯哥（Glasgow）主辦聯合國氣候變遷峰會COP26。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP