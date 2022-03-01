英國政府警告 蒲亭可能因戰爭罪受審

（法新社倫敦1日電） 就在入侵烏克蘭的俄軍無差別炮擊一座城市時，英國政府1日警告，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和他的指揮官可能因觸犯戰爭罪而面臨起訴。

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俄軍炮擊烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），摧毀了一所學校，據該市市長稱，至少造成11名平民喪生。

英國多家報紙的頭版刊登了烏克蘭2名女孩在俄羅斯攻擊時遇害的照片，以及一名醫生試圖救治其中一人時講的話：「讓蒲亭看看這個。」

曾擔任戰爭罪檢察官的英國司法大臣拉布（Dominic Raab）以1990年代前南斯拉夫戰爭為例，表示無論多長時間，英國和盟國都會將任何違犯者繩之以法 。

他告訴天空新聞網（Sky News）：「那就是為什麼我們向蒲亭以及在莫斯科和烏克蘭現地的那些指揮官明確表示，他們將為任何違反戰爭法的行為負責。」

在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）昨天表示，自俄羅斯2014年奪占克里米亞半島以來，該法院發現「合理依據」，懷疑俄羅斯犯下戰爭罪和違反人道罪，正對此展開調查。

拉布在英國廣播公司（BBC）電視台節目補充道，對蒲亭、俄羅斯將領和士兵來說，「他們確有被送上海牙法院被告席的風險」。

「國際刑事法院若決定採取行動，我確信英國和盟國會願意在實際上和後勤方面給予支持。」

國際特赦組織（Amnesty International）表示，烏克蘭東北部一所用於收容平民的幼兒園，2月25日遭到俄羅斯集束炸彈擊中，造成3人喪命，其中包括一名兒童。

© 2022 AFP