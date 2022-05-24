英國新增37例猴痘 密切接觸者應隔離21天

（法新社倫敦23日電） 英國公共衛生官員今天宣布，英格蘭和蘇格蘭又發現37件猴痘（monkeypox）病例，迄今英國感染總數累計達到57例。

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英國衛生安全局（UKHSA）和蘇格蘭公共衛生局（Public Health Scotland）稱，在英格蘭發現36個確診病例，蘇格蘭則發現1例。

UKHSA表示，針對與確診者接觸、但尚未檢測出陽性反應或出現癥狀的高風險案例，該局現在建議他們隔離21天。

UKHSA還採購天花疫苗，提供給密切接觸者，以降低有癥狀感染和重症風險。

UKHSA首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）說，追蹤接觸者有助限制病毒的密切接觸傳播，這種病毒會導致皮膚出現類似水痘的疹子。

她在聲明中補充道：「由於病毒透過密切接觸傳播，我們呼籲大家留意任何不尋常出疹或病變，若有任何癥狀，應與衛生服務機構聯繫。」

聲明稱：「英國和歐洲最近病例中，有相當比例是在同性戀和雙性戀男性身上發現，因此我們鼓勵這些男性對相關癥狀保持警惕。」

英國5月7日宣布發現首宗猴痘病例，該名患者最近剛從猴痘流行地區奈及利亞返國。

衛生官員上周稱，其他病例皆與旅行無關，似乎已出現社區傳播。不過他們指出，一般大眾的染病風險仍然極低。

© 2022 AFP