英國新病毒株陰影籠罩 亞洲股市普遍下跌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港22日電） 英國出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株，引發對於病例激增及新封鎖措施的擔憂，導致全球股市及油價今天再度重跌，亞股普遍收黑。

法新社報導，英國新變種病毒株據稱傳染力增加70%，不僅迫使全球多國暫禁自英國啟程的飛機和旅客入境，更使疫苗推出及美國國會通過新振興方案的消息黯然失色。

分析師指稱，投資人因為耶誕節假期暫時放鬆，趁機賣出近期上漲的股票，落袋為安。多數分析師表示，2021年全球股市將出現大幅漲勢，因為人們接種疫苗後，經濟將會開放。

但分析師也指出，對於最新一波感染造成立即衝擊的擔憂，已致使長期樂觀情緒無法持續下去。

花旗集團（Citigroup）全球首席投資策略師威汀（Steven Wieting）告訴彭博電視台（Bloomberg TV）：「對於市場而言，出自英國的情況相當駭人，這可能會刺激一些獲利回吐。」但他也提及，疫苗接種應會「改變情勢」。

東京股市日經225指數下跌1.0%，收26436.39點；香港恆生指數下滑0.7%，收26119.25點；上海證券交易所綜合指數收跌1.9%，收3356.78點。

首爾及雅加達股市下跌逾1%，新加坡收跌0.7%，雪梨股市下挫1.1%，台北股市在國內通報4月以來本土傳染首例後下滑逾1%。

馬尼拉股市下挫0.3%，但孟買股市上漲逾1%，威靈頓股市上揚1.9%，曼谷股市上漲1.6%。

© 2020 AFP