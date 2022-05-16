英國查爾斯王儲代表女王訪加 繼承王位聲勢升高

（法新社倫敦16日電） 由於英國女王伊麗莎白二世年事已高且健康狀況不佳，英國王儲查爾斯王子比以往任何時候都更被外界關注未來的角色，本周他將代表母親出訪加拿大。

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96歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在位70年寫下歷史，隨着她的治理接近尾聲，王位繼承人的一舉一動都越來越受到關注。

上周，73歲的查爾斯王子（Prince Charles）在最後一刻代替女王伊麗莎白二世，參加英國國會開議大典，這清楚顯示，他繼任成為國王的漫長等待即將結束。

查爾斯王儲參加了英國國會開議大典，而伊麗莎白二世則是近60年來首度缺席，都讓大眾對於她是否該繼續在位的輿論風向有了轉變。

英國市調公司「輿觀」（YouGov）在本周進行的一項民意調查結果顯示，如今認為伊麗莎白二世應該退位，別終身擔任女王的受訪者比例，從上個月的25%上升到現在的34%。

但仍有將近一半（49%）的受訪者表示，伊麗莎白二世應該繼續擔任女王。

同時，查爾斯王儲聲勢上漲，從這份訪問1990人的民調可以看到，36%的民眾相信他會成為好國王，比上個月多了4個百分點。

© 2022 AFP