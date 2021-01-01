英國正式脫歐 歐盟代表悲觀：無法慶祝分手

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（法新社倫敦1日電） 英國正式脫離歐洲聯盟（EU），首相強生（Boris Johnson）大讚這對英國來說是「了不起的一刻」，不過若干歐盟官員對此感到悲觀。

雖然英國目前受到冠狀病毒病例激增打擊，不過強生矢言，脫歐後的英國將成為一個「開放、慷慨、向外展望、國際主義和貿易自由的國家」。

「自由就在我們掌中，由我們作主來充分利用。」

就法律上來看，英國早在去年1月31日就已脫離歐盟，不過雙方在過渡期為了簽訂自由貿易協議的談判陷入停滯，最終在耶誕夜這天敲定協議。

如今過渡期已結束，歐盟規範不再適用，立即的影響是英國與歐盟27個成員國間逾5億人口無法再自由流動。

數十年未見的海關邊境檢查也首度恢復實施；此外，雖然自由貿易協議讓英國得以繼續觸及歐洲近4億5000萬消費者，脫歐後的額外書面作業預料仍將造成排隊和混亂。

當局將密切關注北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭接壤邊境，確保人員流動不受限制；這是1998年終結因英國統治引髮長達30年暴力衝突所簽訂和平協議中的關鍵綱要。

英國脫歐提高了親歐盟的蘇格蘭舉行獨立公投呼聲，隨着2021年揭開序幕，強生在蘇格蘭恐面臨憲政難題。

蘇格蘭親歐派首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「歐洲，蘇格蘭很快會再回來。」

歐盟如今流失6600萬人口，以及價值2.85兆美元的經濟體。英國出走，令部分歐盟官員感到遺憾。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，英國仍將是「我們的朋友和盟邦」，不過惋惜英國脫歐是「許多謊言和不實承諾」的結果。

英國首席貿易談判代表佛羅斯特（David Frost）推文寫道：「英國再度成為完全獨立的國家，為自己決定自己的事務。」

不過歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）悲觀向法國RTL電台表示：「沒人能向我展示英國脫歐的附加價值。」

「這是分手…你無法慶祝分手。」

© 2021 AFP